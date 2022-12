El Título 42, ¿se mantendrá en vigor?

19 estados hacen petición a la Corte Suprema

La decisión llegó tras las caravanas de migrantes en la frontera

¡TEMEN LA LLEGADA DE MIGRANTES! Alrededor de 19 estados del país, lanzaron una petición hacia la Corte Suprema para que el Título 42 que estuvo bajo el mandato de Trump no sea eliminado y la Corte Suprema tomó una decisión. Aunque la Administración Biden-Harris, informó que levantar la ley no significa que terminen aceptando a los migrantes que llegan a la frontera, los gobernadores no aceptan las modificaciones.

Ante la decisión del juez, se espera que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tome una nueva decisión y mantengan vigente el Título 42. Aunque claro, podría cambiar la situación y seguir con las expulsiones de migrantes bajo el Título 8. Queda poco tiempo para que el juez decida que sucederá debido a que Biden tiene la obligación de levantar el próximo miércoles la política implementada por Trump.

MANTIENEN EL TÍTULO 42

La Corte Suprema está bloqueando temporalmente una orden que levantaría las restricciones de la era de la pandemia a los solicitantes de asilo. Pero deja abierta la posibilidad de levantar las restricciones para el miércoles, informó la agencia The Associated Press. Al momento de congelar el fin de Título 42, se espera que en poco tiempo lleguen a un acuerdo entre los 19 de 50 estados en el país.

La orden del lunes del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se produce cuando los estados conservadores están presionando para mantener los límites para los solicitantes de asilo que se establecieron durante el comienzo de la pandemia de coronavirus. Están apelando a la Corte Suprema de EE. UU. en un último esfuerzo antes de que caduquen los límites, informó AP.