Cristina Saralegui regresa a Univision tras 14 años para decir la verdad de su salud

«Yo no soy persona de postear en las redes»

Antes de entrar de lleno con la entrevista, y con el festejo por su cumpleaños, Cristina Saralegui quiso dejar algo en claro:

«Hace mucho tiempo que no me ven en televisión y yo no soy persona de postear en las redes, yo la verdad que soy muy privada, no salgo mucho», compartió

La también productora mencionó que sabía que la gente estaba preocupada por ella y que le preguntaban por su estado de salud.

«En el Internet a mí me han matado cuatro veces… La semana pasada mataron a Julio Iglesias, a Enrique (Iglesias), a José Feliciano, nos matan a todos», añadió.