"Basándonos en ese video y también hablando con el dueño de los dos autos en la pila de nieve, sentimos que no hay nada en ese espacio. Estamos trabajando ahora, usando equipo pesado, para quitar la nieve que está acumulada allí… .solo para verificar eso", dijo el jefe Whitaker.

“No hubo pérdida de vidas”

Tras haber realizado una investigación, las autoridades especulan que los vehículos estacionados en los niveles superiores pueden quedarse atascados durante meses. Aproximadamente dos docenas de autos vacíos permanecen atrapados en la parte del segundo y tercer piso sin que los propietarios puedan maniobrar alrededor del enorme agujero que dejó el colapso.

El alcalde de Glendale, Bryan Kennedy, dijo que “No hubo pérdida de vidas, (pero) desafortunadamente es solo un gran desastre”. De igual manera, el jefe de bomberos dijo que su equipo continuarán buscando en el montículo de nieve para asegurarse de que no haya nadie atrapado, según la Agencia The Associated Press. Archivado como: Estacionamiento Wisconsin colapsa nieve