¡POR LAS NUBES! FIFA publica los precios de los estacionamientos para el Mundial 2026

Ir en auto saldrá caro .El costo de estacionamiento en el Mundial 2026 en EE.UU. podría superar el de las entradas.

El costo del estacionamiento para los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos podría superar el precio de algunas entradas, según reveló el sitio oficial de la FIFA.

Las tarifas van desde 75 hasta 175 dólares, dependiendo de la sede y la fase del torneo.

Precios por sede (hasta ahora):

Dallas y Miami: hasta $175 en semifinales y tercer lugar

Filadelfia: $115 incluso en fase de grupos

Boston y Kansas City: desde $75

Otros estadios en EE.UU., México y Canadá: aún sin tarifas publicadas

Entradas más baratas, desde $60

Algunos boletos de la Categoría 4 para partidos de fase de grupos cuestan $60, lo que significa que en varios casos el estacionamiento será más costoso que ver el partido.

Costos suben por fase

Estacionar para partidos de octavos o cuartos de final puede costar hasta $145, sin contar el precio del boleto. A medida que avance el torneo, también lo harán las tarifas.

Fechas clave:

El torneo se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026

El sorteo de grupos será el 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C.

La final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey

