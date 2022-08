William Levy admite lo que todos pensaban

El actor reaparece más feliz que nunca tras su separación con Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez se refugia en sus hijos para salir adelante Ya pasaron varios meses desde que William Levy tuvo un arranque en el que en una historia de Instagram confirmó su separación de Elizabeth Gutiérrez para después borrarla y luego dejar a todos esperando un comunicado oficial que nunca llegó, sin embargo, ahora reaparece más feliz que nunca para darle ¿un golpe bajo a su ex? Y es que lo cierto es que mientras Elizabeth Gutiérrez tuvo que refugiarse en sus hijos y en su trabajo para lidiar con la difícil separación, William Levy la está pasando de maravilla, aunque no es de extrañarse debido a las múltiples alegaciones que siempre hubo de sus supuestas infidelidades en la relación con la mamá de sus adoraciones. En un video, William Levy confirma las sospechas El rubio cubano se encuentra trabajando muy duro luego del éxito que tuvo con la nueva versión de ‘Café con Aroma de Mujer’ y ahora se sabe que prepararía una versión de ‘Montecristo’ que pronto estrenará, sin embargo, lejos de verse afectado por su separación con Elizabeth Gutiérrez, reapareció muy feliz y dando un mensaje. En el video lo vemos bastante animado con una playera azul y su sonrisa de oreja a oreja por ser su cumpleaños: “Hola mi gente, por acá para agradecerles todo el cariño que me han brindado en este día tan especial cumpliendo 42 años, ya me estoy poniendo jajaja… pues nada, igual me siento joven que es lo importante…”, comenzó diciendo.

¿Se queda solo en su cumpleaños mientras Elizabeth Gutiérrez tiene a sus hijos? Aunque era un día especial, William Levy dejó entrever que la separación con la mamá de sus hijos no lo afectó tanto como a ella y su aspecto luce más saludable y feliz que nunca: “…me estoy poniendo más madurito, digámoslo así, pero agradecido con todos ustedes, por todo el cariño que me brindaron, por todos los mensajes de todas partes del mundo…”, aseguró el cubano. Y continuó hablando para sus fans: “No tengo más palabras para agradecerles lo que siento, me siento la persona más afortunada y bendecida porque tener el cariño de ustedes eso me hace especial y la verdad ustedes son gente especial y muy linda, gente llena de cariño y amor y no hacen nada más que brindármelo cada día, se los agradezco de corazón, se les quiere…”, finalizo William Levy su mensaje.

¿Le piden en pleno cumpleaños que recapacite y vuelva con Elizabeth Gutiérrez? En los comentarios del video de William Levy, compartido también por la cuenta de Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’, la gente le comentó desde que se veía más grande, lo bueno que estaba e incluso hasta que recapacitara y volviera con la madre de sus hijos: “También arrugadito”, “Más rico será”, “Ese lo que esta es buenísimo”. “42 años yo pensé que tenía como 50 y resto se ve viejo para la edad…”, “Necesitamos más maduritos que se vean así”, Él lo que está es buenísimo”, “Papasitooooooo , este hombre habla y a mi me da cosquillas en todo el cuerpo”, “William regresa con Elizabeth tienen años juntos y dos bellísimos hijos. Mujeres podrás tener actrices, modelos ect. Pero van a estar contigo por que eres William Levy. Y cómo dijisteis ya cumplisteis 42 años. Madura y no le des ese ejemplo a tus hijos y que no sufran por eso. Regresa y cuídense uno al otro crezcan viejitos juntos eso es lo mas bello que hay”, comentaron más personas.

Mientras tanto, la ex de William Levy ¿tiene aún esperanzas? Mientras William Levy celebraba su cumpleaños, aparentemente solo, su ex Elizabeth Gutiérrez continúa compartiendo fotos junto a sus hijos en los que se ha refugiado a raíz de la separación, sin embargo es notorio ver que no ha borrado las imágenes junto al cubano en su cuenta de Instagram ¿será que aún tiene la esperanza para volver? Sin embargo, el último video que tiene publicado da cuenta de cómo se encuentra y se ve caminando hacia la playa muy sensual y la gente le aplaudió: “Creo que la separación asentó muy bien en ti , tanto físicamente como mentalmente “, “Te deseo todo lo que esta bien, eres una persona tan perfil bajo que eso te hace ser más humilde, cariñosa”, “Mujer empoderada”, “Ojalá encuentres un buen hombre que siii te valore”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE WILLIAM LEVY CONFIRMANDO SOSPECHAS. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.