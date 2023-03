¿Qué es el padecimiento que tiene la cantante?

Aunque Shakira no lo toma como algo tan fuerte, ella comentó que padece el ‘síndrome del impostor’ y eso provoca que todos los éxitos o los reconocimientos que consigue no se los crea merecedores, por lo que sin duda su seguridad no es tan fuerte como la que aparenta en sus videos o en sus conciertos o fotografías.

La de Colombia dijo: “Sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz o tan hábil, creativa o inteligente, talentosa como dicen que soy. Quizá esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar”, comenzó manifestando la cantante.