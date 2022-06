Jesús Hernández Alcocer decía ser “protegido” de la SEDENA en México

Además, el supuesto abogado tiene a su cargo a varios litigantes y es consultor de empresas y personas, de acuerdo con SDP Noticias. También fue proveedor de la Secretaría de Seguridad a cargo del polémico Genaro García Luna, Ex secretario de Seguridad Pública de México.

Por otra parte, se jactaba de ser “protegido” por la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA) durante el mandato del expresidente Felipe Calderón, de acuerdo con el medio reseñado. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó en un breve mensaje de Twitter que abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio, pero no ofreció más detalles, de acuerdo con The Associated Press.