Esposo de Maribel Guardia habla tras la muerte de Julián Figueroa

Las declaraciones del esposo de Maribel sobre la muerte de Julián

El esposo de Maribel empezó diciendo que aún no puede creer la situación que acaba de pasar, afirmando que no durmió en toda la noche por el triste suceso, afirmando que fue algo completamente inesperado.

“Pues nada chicos, me da mucha pena con todos, yo vengo aterrizando apenas, estamos conmocionados, estamos en shock, en lo personal todavía no me cae el veinte, no dormí, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas”.