Esposo estadounidense consigue trabajo para evitar la deportación de su esposa

Una promesa de permanecer juntos

Pese a la difícil situación que atraviesan, la pareja se mantiene unida y con esperanza. En otro video, Alejandra mostró cómo su esposo se despide antes de salir a trabajar, asegurándole que la cuidará en todo momento.

«Quédate en la casa, no quiero que estés ahí afuera si estás asustada. Yo me voy a encargar de todo, te voy a cuidar y no voy a dejar que nadie te lleve lejos de mí. Y si algo llega a pasar, yo me voy contigo», fueron las palabras del esposo.

El video ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios han aplaudido la valentía y el amor de este hombre por su esposa.

Mientras la incertidumbre sobre el futuro migratorio de miles de personas sigue latente, historias como esta reflejan la lucha diaria de muchas familias por permanecer juntas.

