“Cuando ibas a una junta con él, para tratar de arreglar un asunto, lo primero que hacía este señor era poner su pistola en la mesa, en lugar de su cédula profesional. Te intimidaba, por eso era temido como un gángster con sus tirantes y su pistola”, recuerda un reconocido abogado que pidió no revelar su identidad.

Refirieron que, aunque sí fue decomisada una, no se trataba de la utilizada para cometer el feminicidio. Poco después se confirmó que se había hallado el arma. Jesús Hernández Alcocer, el abogado que ultimó a su esposa la noche del jueves en la Colonia Del Valle, ofreció durante años sus servicios legales y negoció varios litigios sin contar con título de abogado.

Anoche Hernández estaba a la espera de que la Fiscalía capitalina decidiera trasladarlo ante un juez, para imputarlo por el homicidio de su esposa, la cantante Yrma Lydya, de acuerdo con Agencia El Universal. El arma que Hernández usó no fue hallada por los policías la noche del jueves, aseguraron fuentes de la Policía.

Aseguran que tenía contactos en la Defensa Nacional

“Él vivía en el Pedregal, donde tenía varias obras de arte novohispano, pero a diario lo veías en estos restaurantes con dos botellas de vino de 10 mil o 20 mil pesos cada una”, dice un litigante que llegó a tratar asuntos con el ahora detenido. “No sólo trataba asuntos legales que resolvía a través de sus influencias, a mi mejor amigo le consiguió todos los permisos de armas con sus contactos en la Secretaría de la Defensa Nacional“.

No era una leyenda la relación del abogado con militares de alto nivel, el mismo Hernández Alcocer declaró en una Corte de Texas que en el 2002 su amigo el General Luis Montiel López, ex integrante de la Brigada Blanca y ex jefe de la VI Región Militar en Veracruz, le pidió ayudar a su hijo.