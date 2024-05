Esposo de Stormy Daniels dice la ‘verdad’ tras el juicio de Trump

Esposo de Stormy Daniels rompe el silencio.

Condena histórica a Donald Trump.

Daniels testificó sobre encuentro sexual.

Barrett Blade, esposo de Stormy Daniels, ha hablado por primera vez después de que el expresidente Donald Trump fuera declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

Blade compartió que su esposa, la conocida estrella de cine para adultos Stormy Daniels, aún está procesando la noticia de la condena de Trump en el histórico juicio relacionado con el dinero secreto.

«Ella fue involucrada en esto. No era ella quien buscaba justicia para sí misma. Ella se defendió desde el principio y dijo lo que era correcto, pero todo este juicio por dinero en secreto no es nada… no es su historia», le dijo a CNN .

«Se siente un poco justificada porque, ya sabes, estaba diciendo la verdad», comentó Blade en relación a cómo Daniels está manejando la situación.