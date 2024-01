¿Está casada La Bronca?

«No somos la pareja perfecta»

Semanas antes de su boda con Assi Luskey, o como ella le dice, «El Ojitos», La Bronca compartió algunos reveladores detalles con sus fans.

De lo que más llamó la atención es que sometió a una rigurosa dieta para llegar al peso que tenía cuando se conocieron.

También, que le encanta la lencería, la cual le da súper poderes. No podían faltar las fotos con sus papás e hijo.

«En las buenas y en las peores, y no, no somos la pareja perfecta, pero siempre he dicho que el amor no es solo un sentimiento, también es una decisión», expresó.