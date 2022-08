¡Captan al esposo de Jennifer Lopez Ben Affleck con su ex! (FOTOS)

Al parecer, la expareja se toma su tiempo para compartir tiempo con sus hijos. En las fotos podemos observar al actual esposo de JLo tras unas rejas esperando a sus hijos y hablando por teléfono. Affleck ya está de regreso en Los Ángeles, mientras que Jennifer Lopez se encuentra aún en Europa pasando tiempo con sus hijos. Archivado como: Esposo Jennifer Lopez con su ex

En unas imágenes compartidas por la revista ‘People en Español’ , podemos ver como Ben Affleck se encuentra a lado de su ex esposa, la actriz Jennifer Garner, con quien por cierto, estuvo casado durante 13 años y es la madre de sus 3 hijos.

Sin embargo, recientes imágenes han salido a la luz en donde se ve al protagonista de Batman con su ex esposa, Jennifer Garner. Esto ha levantado una polémica entre los internautas, pues existen sospechas sobre una reconciliación, aunque se sabe que ambos mantienen una buena relación luego de su separación.

Esposo Jennifer Lopez con su ex. En recientes días hemos visto a Jennifer Lopez y Ben Affleck más ‘enmielados’ que nunca, ‘gritándole’ al mundo que se aman y están felices el uno con el otro. Ambos, vacacionaron en Europa por una semana, junto a los hijos de la Diva de Bronx y los de Affleck.

Esposo Jennifer Lopez con su ex: La expareja se turna para cuidar a sus hijos

People en Español compartió unas fotografías que fueron captadas en una piscina en Pacific Palisades, el lujoso barrio que se encuentra entre las montañas de Santa Mónica y el océano Pacífico. En otras imágenes compartidas, los paparazzi captaron a la actriz Jennifer Garner envuelta en una toalla saliendo del establecimiento.

En una foto más, se puede ver al hijo de Ben Affleck de 10 años saliendo de la mano con él del lugar y van camino a su auto. Al parecer esto no se trata de ningún encuentro sentimental, si no que ambos comparten tiempo con sus hijos y se reparten los horarios. Eso habla de un padre responsable ¡Muy bien!