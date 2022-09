Pepe Garza humillo a su propia esposa

Hizo un comentario ‘hiriente’ hacía la periodista

¿Qué pensará Elisa por el comentario de su esposo? El esposo de la conductora de Chisme no like Elisa Beristain, no le tembló la lengua al momento de decir lo que piensa del trabajo de su esposa. Pues en un programa donde fue invitado terminó humillando lo que hace la periodista de farándula, parecer no fue del agrado de muchas personas. Por el contrario, otras le siguieron la corriente al empresario y productor musical mexicano quienes dijeron que había acertado en todo lo que había dicho respecto al trabajo que tiene la compañera de Javier Ceriani en el programa de espectáculos. ¿Qué fue lo que dijo? Desprestigia el trabajo de su esposa Los fieles seguidores del programa de farándula chisme no le conocen muy bien que las noticias que Elisa y Javier dan en el espacio son las más escandalosas. recordando que fueron de los primeros medios que confirmaron cuál era el nombre de la nueva novia de Gerard Piqué. El argentino y la mexicana se han ganado un renombre dentro de la farándula por siempre dar los detalles de lo que ocurre respecto al tema que se vaya a abordar. Sin embargo, esto no parece ser del agrado del esposo de Elisa ya que fue pepe garza desprestigio lo que hace su esposa.

¿Qué fue lo que dijo Pepe? En el programa de YouTube llamado Pinky Promise el empresario mexicano y productor musical fue invitado, la conversación con la conductora iba muy bien, pero llegó el momento en el que él hizo mención a lo que se dedica su esposa que como ya se sabe es conductora del programa chisme no like. “Tengo una esposa, que se llama Elisa Beristain. Se dedica a acabar con el prestigio de la gente en un programa todos los días”, fueron las palabras de Pepe Garza en medio de la conversación. La conductora de Pinky Promise Karla Diaz soltó una risa nerviosa ante el comentario del empresario.

Esposo Elisa Beristain humilla: ¿Ella acaba con el prestigio de los famosos? Algunas personas han dejado comentarios en el video subido por la cuenta oficial de YouTube de Pinky Promise. Esos mensajes le dan ‘ apoyo’ a Pepe Garza respecto a lo que dijo de su esposa: “Que bueno que lo sepa porque de verdad desprestigia a los artistas.” “Que feo que tu esposo reconozca la mala onda eres.” “Jajajaja es verdad la mujer de el se cree la Última COCA COLA del desierto y ni a PEPSI COLA llega ella siempre enseñado sus carteras y su ropa pero y las cirugía que se a hace, pero si habla de los artistas a más no poder”, fueron parte de los malos comentarios hacía la conductora de Chisme no Like.

Esposo Elisa Beristain humilla: Tratan de defenderla Algunos de los seguidores del programa no dudaron en defender el trabajo de Elisa: “Ese es su trabajo dar chismes ajenos.” “Su pecho no es bodega.” “Todos los programas de chismes se dedican a destruir a las personas así.” Aunque no todos los comentarios de ‘defensa’ fueron buenos. “Pues es la verdad ni modo que va decir mentiras”, los comentarios de ‘defensa’ a Pepe fueron demasiados a comparación de los de Elisa: “Ese programa es puro veneno del letal.” “En varias ocasiones el ha dado a entender que no le gusta lo que ella hace y muchas veces hasta por un tubo la manda.”