¡Conoce al esposo de la actriz mexicana, Angélica Vale!

Esposo de Angélica Vale: La participación que tuvo en su última programa de televisión

Llevar diversión a la audiencia televisiva, con mucho canto, baile, imitaciones y más es la propuesta del reality Tu Cara Me Suena. “Es una competencia sana en la que nadie sale del programa. No es que vayamos eliminando gente semana a semana, sino que se quedan con nosotros siempre. Me siento como pez en el agua porque es como si este formato lo hubieran hecho para mí”, agregó la actriz y comediante.

Agencia Reforma informó que Vale también agregó en que consiste el premio final “Hay un ganador por noche. Cada uno está al frente de una institución que quisiera ayudar. Lo que se gana se va a esa institución. Al final hay una lana que se otorgará a la organización que representa el ganador”, afirmó Vale. Archivado como: Esposo de Angélica Vale