El contenido ha causado muchas versiones quienes defienden a la mujer y otras personas al hombre, pues la vida en pareja no es fácil, se demostró que se requiere de acuerdos para poder vivir en armonía y tener claro los objetivos, que sean mutuos, pero en esta ocasión le ganó la euforia a la mujer y no pudo contener su impotencia, se dijo sobre el supuesto esposo codo en el supermercado.

Esposo codo supermercado: ¿QUÉ OPINAN LOS INTERNAUTAS?

De inmediato la gente comenzó a opinar: “Yo también hacía berrinche y aparte ni sé hacer de comer y menos chiles en nogada, pero para mis licuados si me sirve”, “está bella, pero que berrinche hizo jajajajaja mi marido me deja ahí tirada jajajajjaja”, “nadie tiene el derecho a decir que el vato es codo ya que no saben su situación económica”.

“Él no le dijo que no, solo le dijo que después porque tiene otros gastos y si se acaban de casar tiene sentido”, “qué onda con la gente que dice que es codo, no saben cómo estaba su economía en ese momento y tal vez no tenía contemplado ese gasto”, “Pues si está bien el precio pero nadie sabe las deudas que tiene el vato que no se animó a comprarla”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Esposo codo supermercado