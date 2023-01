Ana Araujo se devastó por la muerte de su perrita

Y es que, el dolor de perder a su mascota fue bastante fuerte por lo que la esposa de Pablo Lyle indicó: “Recuerdo un día que la veía jugando y pensé, -“Esta será la perrita que recordaremos toda la vida por ser la mejor”, y así es y será, mientras ella experimenta una nueva manera de SER nosotros tratamos de entender a dónde se fue, tratamos de encontrarla dentro de nosotros. Siento las subidas y bajadas. La vamos a extrañar, mis hijos la van a extrañar y a mi me corresponde darles el soporte, para cuando esos días lleguen saberlos abrazar”, expresó.

Y sin más ni más, Ana Araujo se cuestionó: “La Vida es un misterio, ¿Qué enfermó a la Maia? ¿En donde está ahora? Pero el regalo tan Grande de su transcendencia trajo las preguntas importantes a la vida de mis hijos, “Mami ó sea que te puedes morir aunque seas chiquito” “Mami la vida puede pasar muy rápido” “No me quiero morir todavía Mamá” “Que raro que ya no esté aquí” . . . “Mami me di cuenta que tenemos que ser felices porque es bien fácil morirse”. Así como les enseñó amar profundamente, derretirse de ternura, llorar de la risa, hacerse responsables, cuidar de alguien mas, sentir empatía por los animales también les enseñó lo vulnerable que somos, que la vida no va en línea recta, que morir es bien fácil, no pasa nada y que pueden conectar con ella mas allá del cuerpo físico, porque la sueñan y la sienten. Te extraño Maita. Misión cumplida”, finalizó.