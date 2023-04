Sin embargo, algunas personas la trataron de defender a la mujer de los ataques sin pruebas: “Muchos comentarios de gente culpándola, de todo corazón espero algún día dejen de ser tan imprudentes y un poco más humanos. Ustedes no conocían a esta pareja, así que no juzguen”, se informó sobre los señalamientos contra Imelda Garza, la esposa de Julián Figueroa.

Imelda Garza, esposa de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, es culpada por la muerte del joven, dice que padecía depresión, motivo por el cual varias de sus seguidoras en Instagram, le señalaron que ella tuvo algo que ver en su muerte, pues al parecer ya estaban separados o no mantenían una relación normal, y lo pagó caro en su cuenta oficial.

Esposa Julián Figueroa: LE PIDEN DESACTIVAR COMENTARIOS NEGATIVOS

También mucha gente se solidarizó y le mandaron condolencias en su cuenta oficial de Instagram: “Que lamentable la pérdida de Julián, mis más sinceras condolencias, que noticia tan impactante y lamentable. Lo siento mucho”, “ya dejen de comentar, no creo que sea lo correcto, ojalá alguien bloquee los comentarios”, “por que no aprenden a dar espacio a las personas esto recién acaba de pasar que imprudencia “.

Algunos más comentaron: “Debería desactivar los comentarios la gente ya con sus comentarios tan fuera de lugar”, “las personas no saben nada de nadie. Y si estaban separados o no, creo que razones tendrían ambos. Pero lo que si sabemos que en este momento afecta y más si hay un niño por medio que quedó sin padre. No sean injustos que las palabras hirientes es peor que por lo que están atravesando. Sean sensatos”. Archivado como: Esposa Julián Figueroa