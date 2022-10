¡La esposa de Edwin Luna confiesa que le huele los calzones! (VIDEO)

“Confesó por medio de su reality show que le huele los calzones a su esposo Edwin Luna, esto no lo hace por algo sexy, lo hace para asegurarse de que él no le esté siendo infiel”, contó la presentadora de La Mesa Caliente mientras se escuchaba que las demás decían “Ewww”. Archivado como: Esposa Edwin Luna huele calzones

Y es que la influencer y esposa del cantante contó al programa ‘Rica, Famosa y Latina’ que hace lo inevitable para asegurarse que su esposo no la engañe con otra mujer, pues tiene una forma bastante peculiar de comprobar que éste no la vaya a engañar con nadie.

Esposa Edwin Luna huele calzones. No cabe duda que los niveles de toxicidad de algunas personas pueden llegar a otro nivel, pues ahora la esposa del cantante de ‘La Trakalosa de Monterrey’, Kimberly Flores, dio a conocer lo que es capaz de hacer con tal de asegurarse que Edwin Luna no le sea infiel.

Esposa Edwin Luna huele calzones: Confiesa infidelidad que vivió

Y es que la nueva integrante del reality show ‘Rica, Famosa y Latina’ ha estado dando bastante de qué hablar luego de que contara hace unos días que hizo de todo para descubrir que una ex pareja que tuvo le era infiel y que incluso, tenía familia, aseguró al programa.

“Se iba para México, me decía ‘oye en el lugar que estoy no hay señal’, se iba una semana y en toda esa semana no me contestaba el teléfono, pero obvio yo de pend%& decía ‘ay sí mi amor, okey’”, contaba Kimberly Flores mientras que Mayeli se mostraba de lo más sorprendida por sus declaraciones. Archivado como: Esposa Edwin Luna huele calzones