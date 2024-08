Esposa del futbolista fallecido Juan Izquierdo lanza desgarrador mensaje a días de haberse convertido en padres

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Izquierdo no pudo recuperarse del paro cardíaco que sufrió durante el partido.

Esposa de Juan Izquierdo lanza desgarrador mensaje

Diversos clubes, compañeros y aficionados han expresado su apoyo y condolencias a la familia de Izquierdo a través de redes sociales, recordando su talento y dedicación en el campo de juego.

Juan Izquierdo no solo se destacó en Uruguay, sino que también dejó huella en el fútbol mexicano durante su paso por el Club Atlético San Luis en la Liga MX.

Selena Izquierdo, esposa del fallecido jugador, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, agradeciendo a quienes han brindado su apoyo en este difícil momento.

“Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Hoy, una parte de mí muere con vos» se lee en la carta de despedida. «Desde hoy solo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma», dijo Selene Izquierdo.