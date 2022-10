La fiesta de la hija del Canelo ha dado mucho de que hablar

El video que se encuentra en la plataforma de Tik Tok muestra como parte de los invitados le gritaban a la hija del Canelo “Pítale, Emily”, por lo que en cuanto la quinceañera se subió a su camioneta tocó en repetidas ocasiones el claxón, cabe señalar que el vehículo no es modelo viejo, pues es del año. De inmediato internautas acudieron a la caja de los comentarios dejando su reacción.

“¿No me podrán adoptar?”, “Y estaban criticando qué la esposa del canelo no estaba con ella, y fue ella la que le dio del regalo”, “Eso para él no es nada”, “Hasta yo me emocione! que detalle tan bonito! Dios los bendiga!”, “Que me venda el auto que traía”, “¿Y dónde quedó la mamá?”, compartieron algunos usuarios. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Regalo esposa Canelo Emily.