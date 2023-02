“Creo muy difícil compartirles el sentimiento de lo que vi, Pablo estuvo vomitando, no podía dejar de llorar, no se podía levantar” fueron las acciones de Lyle al enterarse de la muerte de Juan Ricardo, según lo reveló en la audiencia su esposa, Ana Araujo.

Esposa de Pablo Lyle se dirigió a la viuda de la víctima

Durante la audiencia, Araujo declaró que no había momento en el que su familia no bendijera a la de Hernández y no pensara en la difícil situación que enfrentaban. Además agregó que cuando pensaba en lo difícil que era la situación para ella, recordaba a la viuda de Hernández.

“Con el corazón roto, rezamos por su corazón y por su paz, yo sé que aquí yo no soy la víctima” fueron las palabras que Araujo le dio a la ahora viuda de Juan Ricardo Hernández. La esposa de Lyle declaró que su situación y la de sus hijos le hacía pensar en la señora Hernández.