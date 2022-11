“Por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las primeras 72 horas… Como que se me cayó el alma a los pies y me va cayendo el veinte… Mando a hacer un examen antidoping y sí salió positivo a cocaína”. Dijo Margarita al programa De Primera Mano con Gustavo Infante.

Esposa de Andrés García: Tuvo una sobredosis

“Andrés es un adulto y esos se los llevan es porque Andrés lo solicita. Es una persona enferma y ha estado malito y tiene cirrosis. A una de esas personas ya me lo había sentenciado”. Aseguró que sabe perfectamente quién llevó la droga a solicitud del propio Andrés García, ya que es una persona con problema de adicciones.

Lo que actualmente preocupa a Margarita sobre la salud Andrés es la neumonía, la cual lo tiene “entre la vida y la muerte”, pues su saturación de oxígeno no es la adecuada médicamente. “Está delicado, no puede prescindir de su tanque de oxígeno, es lo que me preocupa, y luego que es tan necio”