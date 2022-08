“La mayor RIQUEZA es tener AMOR en el corazón, SALUD en el cuerpo y PAZ en el alma. Esa sensación no tiene descripción. Todo en armonía. Te da el perfecto balance.”, compartió la venezolana en redes sociales. La expareja del cantante y madre de su hijo, no es la única interacción que tuvo, sino que en sus historias se sinceró sobre un tema de relevancia para ella.

¡SORPRENDE CON MENSAJE! Natasha Araos sorprendió al reaparecer en redes sociales, tras darse a conocer los rumores de la muerte del cantante, Chyno Miranda. La venezolana sorprendió con tremendo mensaje en Instagram y los internautas no dudaron en demostrar su apoyo a través de los comentarios en la red social.

¿Se refiere a Chyno?

Aunque el texto es parte de una de las tantas reflexiones que comparte Natasha, sus seguidores no han dudado en sacar a colación el nombre de Chyno Miranda. Algunos, mencionaron que el cantante se estaba perdiendo de “una gran mujer” y que aún no podían creer que no estuvieran juntos, mientras que otras personas solo le demostraron su apoyo.

“Yo creo que mi chinito tenía miedo de llevarte la contraria”, “Que le habrá pasado por la cabeza a chino para cambiarte por otra. O sea, eres la perfección de mujer. Saludos, te admiro”, “Totalmente princesa… Aunque es duro y costosísimo llegar a ese pedacito de nirvana terrenal que describes”, “Cierto, con eso vivimos plenos y felices, lo demás es secundario”, declararon en comentarios.