De acuerdo con el medio citado fue este miércoles cuando la esposa del chofer habló por primera vez sobre lo ocurrido y de los cargos que Homero Zamorano presenta actualmente, a pesar de eso le dijo al diario de New York Pos que él era “un buen hombre”. Cabe mencionar que el conductor fue arrestado este lunes. Archivado como: Esposa chofer tráiler migrantes.

“Sé que no haría nada si supiera que dañaría a alguien”

“Estoy en estado de shock, quiero decir, simplemente no sé qué decir al respecto… Sé que no haría nada si supiera que dañaría a alguien”, argumentó Jennifer Duncan en una entrevista exclusiva con el New York Post. Los agentes lograron capturar al chofer del tráiler en un campo en las afueras de San Antonio.

Fue justamente cuando hicieron el hallazgo del camión lleno de migrantes muertos y moribundos. Según a lo reseñado por La Opinión, uno de los oficiales declaró que encontró al chofer bajo los efectos de sustancias tóxicas, “Estaba muy drogado de metanfetamina cuando fue detenido en las cercanías y tuvo que ser llevado al hospital”, dijo al San Antonio Express News. Archivado como: Esposa chofer tráiler migrantes.