Sin embargo, mientras ella compartía feliz en su perfil su asistencia a la noche del Super Bowl posando para la cámara, no se esperaba la reacción que generaría. Y es que su atuendo capto la atención de los internautas, los cuales rechazaron completamente su elección de vestuario.

El boxeador mexicano el Canelo Álvarez asistió a la noche más importante del fútbol americano, la noche del Super Bowl, donde se enfrentaron los Chiefs de Kansas City contra las Eagles de Filadelfia. Sin embargo, Álvarez no asistió solo, sino que tuvo la compañía de su esposa Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez, esposa de Canelo Álvarez presume que fue al Super Bowl y termina humillada. La tan esperada noche de la NFL contó con la presencia de diversas celebridades, desde cantantes, actores e incluso atletas de otros deportes. Y el Canelo y su esposa no fueron la excepción.

Fernanda Gómez compartió en su Instagram las fotografías donde se podía apreciar completamente su elección de vestuario que no fue del agrado de todos. Luciendo unos jeans oscuros, una blusa entallada de cuello alto y manga larga, con un gran reloj sobre la manga, una gorra de los Eagles y unos tacones, Gómez presumió su presencia en el Super Bowl.

Sin embargo, los mensajes de desaprobación en la sección de comentarios no se hicieron esperar luego de que realizara la publicación. “Muy linda siempre me pero en definitiva el outfit nop”, “Tu outfit no fue mui bonito ! El día de hoy”, “Se equivocó de lugar”, “Q terror cero q ver para un super bow”, “La Fernanda haciéndose la muy importante”.