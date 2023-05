Esposa de Bruce Willis da triste noticia sobre la salud del actor (FOTOS)

A través de sus historias, Emma agradeció a los fans de Bruce Willis por siempre estar al pendiente de él y aseguró sentirse ‘afortunada’ de que al actor de ‘Duro de Matar’ lo quieran tanto. Por otro lado, las noticias en cuanto a la salud del actor hollywodense no fueron muy buenas.

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming se ha dedicado a dar algunas declaraciones por medio de su cuenta de Instagram , hablando sobre lo que es la demencia frontotemporal que el actor posee y el proceso que ha sido vivirlo como familia, sin embargo fue bastante doloroso para los fans escuchar que no fueron buenas noticias.

La esposa resaltó que uno de los motivos por los cuales todo resulta más complicado es porque el actor no se puede someter a ningún tratamiento: «Es una enfermedad cruel y no existen tratamientos, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años», compartió.

Emma Heming resaltó que la enfermedad de Bruce ha ido en deterioro, debido a que no tiene tratamiento alguno y la situación está resultando cada vez más difícil: «Cuando vives en el mundo de la demencia, sabes que las opciones son escasas», comentó en sus historias.

Emma Heming habla de cómo se vive la enfermedad del actor entre familia

Emma Heming, esposa del actor ha estado hablando bastante sobre la enfermedad que Bruce padece, esto, mediante su cuenta de Instagram con más de 800k seguidores. La influencer ha estado recibiendo cientos de mensajes de apoyo, y también habla en su red social sobre lo que es vivir día a día con una persona con demencia.

En un comunicado emitido por medio de The Association for Frontotemporal Degeneration emitieron el siguiente mensaje: “En la actualidad no hay tratamiento para la enfermedad. Una realidad que esperamos que pueda cambiar en los años por venir”, señala el comunicado. “A medida que avanza el estado de Bruce, esperamos que cualquier atención de los medios esté enfocada en ilustrar sobre esta enfermedad de la que se requiere más concienciación e investigación”, se lee.