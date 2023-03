Mayeli Alonso Andy Ruiz. ¡La polémica no para! Hace unos días atrás se comenzó a especular que la ex de Lupillo Rivera estaría estrenando nuevo romance, pero lo que nadie esperaba es que se tratara de uno de los boxeadores más conocidos en México. Aparentemente ambos habrían realizado un viaje juntos y fue ahí donde se levantaron las sospechas.

A través de sus historias publicadas mediante su cuenta de Instagram , fue que Julie García, una mujer de ascendencia hispana y esposa del boxeador mexicano, aseguró que ya lleva tiempo lidiando con Mayeli Alonso y reveló que la ex de Lupillo Rivera ya se habría entrometido con su familia. Archivado como: Mayeli Alonso Andy Ruiz.

La captura muestra una conversación que Julie mantuvo con su esposo Andy Ruiz, en donde le cuestionó sobre la ex de Lupillo Rivera, “Te amo nena, mucho”, dice él, “¿Y Mayeli también?” respondió la esposa del boxeador. “No, nena, vamos, te amo. Ni siquiera la conozco”, añade el boxeador mexicano. “Bueno, quiero que bloquees absolutamente a todas las chicas en esa aplicación porque ni siquiera deberías tener ninguna alzada allí”, señaló la mujer. Archivado como: Mayeli Alonso Andy Ruiz.

Julie García, esposa del boxeador mexicano, asegura que Mayeli se ha metido con su familia

“Está bien nena, puedes hacer eso, pero no debería haber nadie allí. Me sorprendió nena, de verdad”, respondió Andy Ruiz, “Okey bebe. Bueno, ya no quiero tener estos problemas o pelear”, advirtió Julie García esposa del púgil mexicano. Por último el boxeador respondió que “Yo tampoco nena, eres mi reina y quiero mantenerlo así para siempre”.

Dentro de la captura Julie García agregó un texto algo agresivo hacía Mayeli Alonso en donde confirmó que “No se dejen engañar, llevo batallando meses con esta pu… metiéndose en mi familia”. Lo anterior daría pie a que la ex de Lupillo Rivera trató de romper el matrimonio de Andy Ruiz. Hasta el momento la empresaria e influencer no ha dado declaraciones. Archivado como: Mayeli Alonso Andy Ruiz.