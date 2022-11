Esposa de Andrés García rompe el silencio

Margarita Portillo le responde a Leonardo García

“Está mintiendo” Esposa Andrés García rompe silencio. Una gran polémica ha desatado el hijo del galán de telenovelas, Andrés García, hablamos de Leonardo, cuando emitió un comunicado donde da a conocer el estado de salud de su padre. Este lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram en donde responde el porque no ha podido estar a su lado. En post reveló que el dominicano se encuentra enfrentando “la batalla más grande que ha tenido”… “En este momento se encuentra enfrentando la batalla más grande que ha tenido, su salud, la cual se ha deteriorado rápidamente debido a su edad y varias enfermedades que lo debilitan día con día”, dice en su texto. Esposa Andrés García rompe el silencio y le responde a Leonardo Cabe recordar que el reconocido actor fue diagnosticado por cirrosis, que se suma a una fibromialgia y una condición en la que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos. Fue el pasado 16 de noviembre cuando fue hospitalizado de emergencia desde su casa de Acapulco. En el mismo comunicado, Leonardo García arremetió contra la esposa del actor dominicano, quien en estos momentos es la encargada de estar cuidando a Andrés. Sin embargo, para su hijo no le parece correcta la manera en que Margarita Portillo realiza los cuidados a su padre.

Esposa Andrés García rompe silencio: Llama ‘mentiroso’ al hijo de su marido “Desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones, porque ella no vive con él y sólo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”, dijo Leonardo. Ante esta situación, Margarita rompe el silencio a través de una videollamada en el programa de Ventaneando, donde se va en contra del hijo de su esposo. “Leonardo está mintiendo desde muchas esquinas porque su tía estuvo aquí, se acaba de ir hace rato, y ella, Rosita, me había comunicado que Leonardo venía el jueves, que venía con su actual novia”, dijo en primer instante Margarita Portillo. Archivado como: Esposa Andrés García rompe silencio

Lo contradice en sus acusaciones Después agregó que su hijo iba a ver a su padre los viernes, “y luego que venía siempre el viernes, y luego supe que Sandy, su mamá dijo que no iba a venir porque su gato tenía un tumor y se estaba muriendo, y yo pensé que era una broma, pero después vi en las redes sociales de Leonardo que no era una broma y simplemente no vino”, explicó con respecto al dicho sobre que no puede ver a Andrés. “Yo no, nunca he tenido un problema hasta este momento con Leonardo, siempre hemos llevado o llevamos una buena relación, siempre lo apoyé, ha recibido llamadas mías de consuelo cuando ha colgado llorando por la forma en que padre lo ha tratado, ahora, Andrés sí le ha impedido, le dice que a veces que no lo quiere ver o que mejor no venga, en muchas ocasiones.”, añadió la esposa del actor. Archivado como: Esposa Andrés García rompe silencio

“No me gusta que se metan conmigo” De igual manera reveló algunos conflictos que han habido en la familia García: “Esto tiene toda la vida, que platique Leonardo por qué su papá en su cumpleaños 80, que mi hijo pagó todo, que platique Leonardo por qué terminó Andrés corriéndolo de la reunión”. “No quiero hablar más al respecto porque es el hijo de mi esposo, no me gusta que se metan conmigo porque no me meto con nadie. En Semana Santa sé que le pidió dinero a su papá que porque no le habían pagado, que le iban a depositar”, agregó en la entrevista. Archivado como: Esposa Andrés García rompe silencio

¿Tiene bloqueada a su hija? Por último mencionó que Leonardo siempre ha sido bienvenido en su casa: “Aquí en mi casa, Leonardo siempre fue bienvenido, nunca me llamó, tenemos el WhatsApp abierto y nunca me llamó él. Andresito es muy raro porque siempre había mantenido contacto conmigo, últimamente no me ha llamado”. Incluso mencionó que su esposo tiene bloqueada a su hija Andrea García: “Le marcó un día, pero después de hablar con ella me dijo ‘bloquéala, no quiero hablar con ella’, y me lo dijo Andrés porque no le gustó que después de que Andrea estuviera poniéndose a dar entrevistas, cuando durante 10 años nunca se paró por aquí, porque Andrea le dijo ‘ay, papá, es que yo quisiera ir a verte, pero no tengo dinero, si tuviera dinero tomaba un avión e iba a verte’, entonces Andrés dijo ‘toma esta, porque está esperando a que yo diga sí te mando dinero como siempre para que vengas, y ya no’”. Con información de SDP Noticias, Milenio y El Heraldo de México. Archivado como: Esposa Andrés García rompe silencio. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .