El comunicado dijo que el incidente también estaba siendo investigado como un crimen de odio. Los funcionarios de la cárcel no tenían un abogado para Upton. El hecho ocurrió poco después de las 8 de la noche del miércoles 24 de agosto afuera de un restaurante de la ciudad de Plano.

No quedó claro en el video qué, en todo caso, desencadenó la diatriba y el asalto. “Vuelvan a la India. Ustedes, la gente del curry, están arruinando este país”, se escucha a Upton gritar. De acuerdo con la persona que grabó el video y que es una de las víctimas, cree que la sospechosa presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol.

Cena en amigos terminó en ataque racista

“La cena con amigos terminó con una experiencia aterradora. Cuando salíamos de Sixty Vines, Plano y nos dirigimos a nuestros autos, una mujer borracha y enojada se acercó a nosotros con insultos raciales llenos de odio e incluso nos atacó físicamente”, dijo la víctima en un post de Facebook. Para ver el video haga click AQUÍ.

“ Llamamos al 911 y afortunadamente la policía llegó en minutos. He vivido en DFW durante 29 años y nunca me había sentido tan humillada, amenazada y asustada por mi vida. No puedo creer que esto es en lo que Estados Unidos se ha convertido”, agregó. Archivado como: Esmeralda Upton arrestada por ataque racista.