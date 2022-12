La guapa actriz hispana, habla en exclusiva para Mundo Now ,sobre este nuevo proyecto de La flor más bella la cual estrenó este 7 de diciembre por Netflix : “Pues me llegó el casting aproximadamente hace un año. Me habían dicho que era una serie inspirada en la vida de Mitch y como que hace un año yo no entendía, como que yo sigo sin entender hasta la fecha, como que no me cayó el veinte, todo lo que pasó, todo lo que hicimos”.

“Pero aún así siento que Mitch es la mujer más generosa del mundo. Entonces, si yo tenía alguna duda, sé que yo tenía esta certeza que Michelle, incluso a las 03:00 am me iba a poder contestar. Entonces, pues la sentí siempre muy a mi lado, siempre muy atenta para lo que yo necesitara y pues soy muy afortunada”. Archivado como: Esmeralda Soto La Flor más Bella

“Pues justo al principio yo pensaba que iba a ser Mitch, que yo me iba a ir a vivir a la casa de sus papás. O sea, yo quería que ya yo en medio loca, así de que Esmeralda ya no existe. Entonces a mí la producción y los directores me dijeron oye, esto no es Mitch, o sea, es un personaje nuevo, es un personaje que sí está basado en esto, pero es nuevo e incluso el contexto es diferente”.

Cuéntame, ¿por qué dices que si hubieras visto esta serie en tu adolescencia, hubiera sido muy diferente?

“Pues claro, creo que como mujeres gordas, como mujeres de la disidencia, creo que no cabíamos en los medios, pero era una cosa como que siento que incluso mis primeros personajes de toda la vida eran como de relieve gordo, o sea que solo me podían ver por mi físico y no me veían más allá. Entonces creo que teníamos una pobre representación y la poca que había sigue siendo bastante ridícula. Entonces yo no sé como me hubiera cambiado la vida, pero sí sé que hubiera sido diferente haber tenido esta representación desde joven de un personaje como yo, increíblemente poderosa, segura confianza”.

“Lo que más me gusta de la flor es que no gira en torno a su peso, sino eso es nada más una característica de ella, pero no es un impedimento para que logre sus sueños. Cosas con las que yo crecí de ‘tú nunca vas a ser actriz por esto. Tú nunca vas a ser actriz por aquello’. Entonces, creo que si bien no nos tocó, ahora me tocó. Quién diría que ahora me tocó ser esa actriz que ahora iba a hacer esos personajes que a lo mejor van a poder ayudar a las niñas de ahora y a poder sanar a gente también grande, o sea, de todas las edades”. Archivado como: Esmeralda Soto La Flor más Bella