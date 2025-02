Escuelas de Florida refuerzan protocolos ante arrestos de ICE.

La reciente eliminación de restricciones para que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen detenciones en lugares considerados sensibles, como escuelas, iglesias y hospitales, ha generado preocupación en comunidades educativas de Florida.

Ante este panorama, los distritos escolares del estado han comenzado a establecer protocolos para enfrentar posibles operativos dentro de sus instituciones.

El temor ante posibles arrestos en escuelas se intensificó luego de que un maestro en Miami-Dade fuera detenido fuera del campus, dejando a sus estudiantes sin uno de sus educadores.

Este caso encendió las alarmas en otras comunidades, como en el condado de Brevard, donde circularon rumores sobre la detención de estudiantes en la escuela secundaria de Melbourne.

Aunque las autoridades locales desmintieron esta información, el incidente reflejó la incertidumbre y ansiedad que viven muchas familias inmigrantes.

Schools will comply with ICE orders, according to guidance sent out by Central Florida districts. https://t.co/3rp59SwDWO

— The Palm Beach Post (@pbpost) February 9, 2025