3 escritores hispanos en la Biblioteca del Congreso de EEUU

3. Meg Medina

Nacida en La Habana, Cuba, y criada en Miami, Florida, esta prolífica escritora ha dejado una huella imborrable en la literatura estadounidense.

Se ha convertido en una figura influyente en la promoción de la diversidad y la inclusión en la literatura juvenil.

Comenzó su carrera a principios de los 2000 y rápidamente se destacó por su habilidad para crear historias auténticas y cautivadoras para jóvenes lectores.

Sus primeras obras, como Milagros: Girl from Away (2008) y Tía Isa Wants a Car (2011), le valieron el reconocimiento de la crítica.