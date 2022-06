Disney se mete en serios problemas

14 países no proyectarán la película “Lightyear”

¿Qué pasará con el largometraje animado?

“Lightyear”, la nueva película animada de Pixar que contará los orígenes de Buzz, uno de los protagonistas del clásico de animación en 3D “Toy Story”. El filme viene precedido de una polémica prohibición de su exhibición en salas de 14 países de oriente próximo y Asia, a causa de una escena que incluye un beso lésbico.

Algunas personas no se han mostrado en total desacuerdo, pues aseguran que es algo “natural” y que todos deben aceptarlo. Aún así, la productora ha tomado un tremenda decisión respecto a al escena. Que aseguran no tiene larga duración y es muy “normal”, además, que no afectará a los niños.

¿Qué países se negaron a proyectar la película de Disney?

Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Omán, Qatar, Malasia, Indonesia, Jordania o Líbano son algunos de los países donde no llegará la cinta, en muchos de ellos la homosexualidad es un crimen, una decisión que coincide con el mes del orgullo gay.

El escándalo surge específicamente por una secuencia en la que la exploradora Alisha (a la que da voz en la versión en inglés la actriz Uzo Aduba) le da un beso a su pareja. Los ejecutivos de Disney, la empresa propietaria de Pixar desde 2006, pidieron cortar esa secuencia en la revisión de la cinta.