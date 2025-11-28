Buscar
Inicio » Lo Último » Nacional » ¡ESCALOFRIANTE! Surge el vídeo del ataque en Washington DC

¡ESCALOFRIANTE! Surge el vídeo del ataque en Washington DC

Impactantes imágenes muestran el caos posterior al ataque que dejó a miembros de la Guardia Nacional heridos cerca de la Casa Blanca.
Por 
2025-11-28T20:21:17+00:00
FOTO: Storyful via Storyful

Publicado el 11/28/2025 a las 15:21

Imágenes estremecedoras registraron los instantes posteriores al ataque que dejó a miembros de la Guardia Nacional heridos en Washington DC, a pocos metros de la Casa Blanca.

El tiroteo ocurrió el miércoles 26 de noviembre y generó una respuesta inmediata de los equipos de emergencia, quienes corrieron para atender a las víctimas bajo un ambiente de tensión y confusión.

Escena caótica a metros de la Casa Blanca

Storyful. Escalofriante video tras tiroteo en DC

En la grabación se observa a paramédicos asistiendo rápidamente a los guardias heridos mientras un tercer hombre es retenido en la escena.

El material fue compartido sin sonido a petición de la persona que lo registró, quien aseguró que decidió difundirlo para que el mundo y las familias de las víctimas pudieran ver el esfuerzo desplegado para salvarles la vida.

Una soldado muere y otro lucha por sobrevivir

Storyful. Escalofriante video tras tiroteo en DC

El presidente Donald Trump confirmó que una de las víctimas, Sarah Beckstrom, integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Según el mandatario, el segundo miembro de la Guardia continúa en estado crítico y “luchando por su vida”.

Trump lamentó profundamente la pérdida y recordó a Beckstrom como una servidora que “está mirando desde arriba”, en referencia a su labor y sacrificio.

La noticia golpeó fuertemente a la comunidad militar y a las familias de los afectados, quienes aún esperan información actualizada sobre el estado del segundo guardia herido.

Testigo destaca el esfuerzo desesperado por salvarlos

Storyful

La persona que grabó el video explicó que tomó la decisión de compartir las imágenes como testimonio del trabajo incansable de los socorristas para intentar estabilizar a los soldados.

Señaló que presenciar la dedicación del personal médico fue devastador, sobre todo al saber que, pese a la intervención inmediata, uno de ellos no logró sobrevivir.

El testigo subrayó que la intención de difundir el material fue mostrar el compromiso de quienes intentaron salvarles la vida y ofrecer un registro claro de lo ocurrido para que las familias comprendan que se hizo todo lo posible en medio de una escena desgarradora.

Etiquetas:
