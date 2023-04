“Qué despacio han pasado ocho años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ”, escribió Julián Figueroa en una foto en la que aparece junto a Joan Sebastian.

Y no conforme con el contundente mensaje que dejó en el pie de foto, todavía agregó otro mensaje final que se quedaría como el primer comentario de esa su última publicación y que para muchos deja más pistas sobre el estado de ánimo por el que atravesaba el hijo de Maribel Guardia horas antes de su trágica muerte.

Posteriormente Julián Figueroa continúa diciendo en su mensaje lo que muchos ya interpretan como su última voluntad: “Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”.

“Estoy orgulloso de la carrera de Joan Sebastian, de sus logros y del apoyo de sus fans. Pero a veces hay que dejar de aparentar que todo es miel sobre hojuelas y reconocer cuando nos sentimos desolados por la muerte de alguien que amamos, no para quedarnos en la tristeza para siempre, pero para aceptar el dolor y salir de él”, escribió Julián Figueroa en el primer comentario de su publicación en Instagram .

“Dios mío se estaba despidiendo”

Julián Figueroa había recibido cientos de comentarios poco después de hacer esa publicación el sábado nueve de abril, pero las reacciones se multiplicaron rápidamente una vez que se confirmó la noticia de su muerte: “Dios mío se estaba despidiendo, seguro estaba en depresión por la falta de su padre… pero dejó un bebito que ahora también le faltará su padre”.

“Descansa en paz, lo extrañabas tanto que decidiste irte con él”, “fue una despedida, no pudo más y decidió irse… es triste cómo una depresión puede arrebatarte la vida”, “a veces no tomamos en cuenta cuando los mensajes son de despedida.. QEPD la depresión existe, no es juego”, fueron algunos de los comentarios que han estado dejando sus seguidores.