Por el contrario, la realidad es que hacerlo es totalmente seguro, no hará que te quedes ciego (a), ni afectará tus capacidades mentales.

Cuando sientas que el estrés ha llegado al máximo, hacerlo te ayudará a que te relajes. Lo mismo ocurre si no puedes dormir.

También, esto te ayuda a que tú mismo te des cuenta que es lo que te gusta, sexualmente hablando, y que no te gusta.

Un punto más a tomar en cuenta respecto a que es bueno masturbarse es que no hay manera de contagiarse de una ETS.

Efectos secundarios de la masturbación

Algunos posibles efectos secundarios de masturbarse son la culpa. Varias personas, al hacerlo, entran en conflicto con sus creencias.

Sin embargo, hay que dejar en claro una vez más que no es algo inmoral ni mucho menos algo que no sea correcto. El autoplacer no es motivo de vergüenza.

Otro efecto secundario es que algunos hombres podrían experimentar una disminución de la sensación, pero hay una solución.

En este caso, se aconseja hacer un cambio en la técnica. Usar un vibrador, tanto para hombres como mujeres, es muy buena opción.