¡Errores que los padres hacen con los hijos que no comen bien!

Además, Emma Hubbard también reveló que se trata de una etapa: “El comer quisquilloso es una parte normal del desarrollo y todos los niños pasarán por eso hasta cierto punto, incluso los mejores comedores eventualmente pasan por un período de irritabilidad y rechazo a la comida”, dijo a The Sun. Archivado como: Errores que los padres hacen

La pediatra especificó al portal de Reino Unido que los problemas en alimentación en niños pequeños es algo bastante común, además, especificó los motivos por el cual esto es muy normal. Ella dijo: “El comer quisquilloso puede ser una experiencia extremadamente estresante tanto para ti como para tu pequeño. “Cuando simplemente se niegan a comer cualquier cosa que no sea la selección más pequeña de alimentos, es común que simplemente se queden sin ideas sobre qué probar a continuación”.

El portal de Reino Unido, The Sun dio a conocer a Emma Hubbard, una terapeuta ocupacional pediátrica, quien reveló los principales errores que los padres siempre cometen cuando tratan con niños quisquillosos. Presta mucha atención porque esto te podría ayudar a deshacerte de estos problemas.

Errores que los padres hacen: Evitar el soborno como un mecanismo de ayuda

Emma Hubbard reveló que uno de los principales tips para ayudar al infante es no usar el soborno Puede ser tentador sobornar a su pequeño para que coma verduras con la promesa de un dulce después, pero esto da un mensaje totalmente equivocado. La experta aseguró que disminuyen las preferencias. “esto disminuye la preferencia de su hijo por ese nuevo alimento porque refuerza su idea de que el nuevo alimento es desagradable y necesita una recompensa por comerlo”. Comentó.

El paso dos, es evitar presionarlos. The Sun reveló que sea el tratar de presionarlos para que terminen la comida completa o haciendo que prueben nuevos alimentos, casi nunca ayuda. Aunque este método podría funcionar en el momento, no hace nada a largo plazo, explicó Emma. “De hecho, hace que la comida quisquillosa empeore. Se vuelven ansiosos y estresados ​​a la hora de comer”, dijo. No escondas comida nueva en su comida favorita. “La comida nueva nunca debe esconderse en la comida favorita de su hijo”, dijo Emma. Archivado como: Errores que los padres hacen