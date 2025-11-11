Errores comunes al pedir un préstamo ¿Cómo evitarlos?

Pedir más dinero o elegir plazos largos puede salir más caro.

Las comisiones ocultas reducen lo que realmente recibes.

Comparar opciones y pagar a tiempo evita dañar tu crédito.

Solicitar un préstamo personal puede ayudarte a enfrentar gastos urgentes o consolidar deudas.

Sin embargo, cometer errores al hacerlo puede afectar tu economía durante años.

Estos son los errores al solicitar un préstamo más comunes y los consejos para evitarlos.

Errores al solicitar un préstamo de largo plazo

Un error frecuente es pedir más dinero del necesario o elegir plazos demasiado largos.

Aunque las cuotas mensuales parezcan bajas, terminas pagando mucho más en intereses.

Por ejemplo:

Un préstamo de $20.000 al 12% en 3 años implica $664 mensuales y $3.914 en intereses.

En 5 años, pagas $445 mensuales pero $6.693 en intereses.

En 7 años, $353 mensuales, pero $9.657 en intereses.

La diferencia demuestra que el plazo más largo puede ser el más costoso.