Ernesto Laguardia sufre accidente vial y denuncia abandono institucional en CDMX

Ernesto Laguardia sufre accidente

Denuncia abandono institucional grave

Espera 9 horas sin ayuda

Según informa peopleenespañol, el reconocido actor Ernesto Laguardia vivió momentos de angustia y frustración tras verse involucrado en un accidente automovilístico en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió mientras el artista, de 65 años, transitaba por calles capitalinas y fue impactado por una camioneta que, según denunció, no contaba con seguro vigente.

Lejos de recibir apoyo inmediato, Laguardia enfrentó una serie de obstáculos que lo obligaron a hacer pública su situación a través de redes sociales.

El actor, conocido por su participación en telenovelas como Quinceañera, Flor y Canela y Cenizas y diamantes, relató los hechos en un video difundido desde su cuenta de Instagram.

Indignación por falta de respuesta oficial

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ernesto Laguardia (@ernestolaguardiaoficial)

“Estoy aquí, en una calle, hace más de siete horas, me chocaron por atrás”, denunció con evidente cansancio.

“[El] chófer venía manejando, pero la camioneta [que me chocó] no trae seguro”, explicó mientras mostraba las condiciones del lugar y el estado de su vehículo.

Además, reveló que su intento por recibir atención de las autoridades fue infructuoso, pese a haber realizado más de una decena de llamadas al número de emergencias.

“He llamado al 911 en más de once ocasiones, me cuelgan, me dicen ‘ya sabemos de su caso’ y me cuelgan”, aseguró indignado.