Cantante de OV7, sufrió accidente que la dejó en silla de ruedas

Incidente durante vacaciones en Vail

La reconocida artista mexicana, Erika Zaba, quien fuera parte de la famosa agrupación OV7, vivió momentos de preocupación durante sus vacaciones en Vail, Colorado.

Después de concluir su exitosa gira de despedida con OV7, decidió tomarse un merecido descanso en compañía de su familia en este hermoso destino de montaña.

Sin embargo, lo que comenzó como unos días de relajación y diversión se vio empañado por un desafortunado accidente que dejó a Erika con una fractura en el pie izquierdo.

«Estos 10 días que desaparecí de redes, no estuve del mejor humor. No entendía por qué me pasaban las cosas. No estaba bien. Estaba frustrada», reveló a sus seguidores.