La influencer Erika Vega niega vínculo con el asesinato de Valeria Márquez y exige que se le desvincule del caso

La polémica se intensificó luego de que Vega fuera señalada por no haber mostrado expresiones visibles de tristeza o shock tras los hechos, lo cual fue interpretado por algunos como una posible actitud sospechosa.

“Hoy estaba haciendo unas cosillas, y me marca Erika y me dice: ‘Oye bebé, es que te traen algo, pero te lo quieren entregar a ti’, y yo: ‘Ah, pues llego como en una hora'», mencionó la influencer.

“Pido que por favor se me desvincule de este caso ya que soy externa al círculo de la influencer Valeria Márquez”, escribió.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han emitido ninguna confirmación oficial que vincule a Erika Vega ni a otra persona con la comisión del feminicidio.

Erika Vega es señalada erróneamente

La creadora de contenido se identificó como una “mujer empresaria sonorense de 35 años, con siete años de matrimonio y con dos preciosas hijas”, con residencia en Zapopan, Jalisco.

Además, expresó su solidaridad con la familia de Valeria y aseguró que desea que se haga justicia lo más pronto posible, rechazando las acusaciones infundadas en su contra.

“De verdad espero que pronto den con los verdaderos culpables. Ustedes ya tienen las fotos de las chicas, no entenderé por qué me vinculan o me señalan en este asunto tan delicado”, publicó Vega.

La influencer insistió en que nunca formó parte del entorno cercano de Valeria y lamentó profundamente haber sido arrastrada a una situación que considera dolorosa y ajena a su vida.