Erika Diarte-Carr fallece de cáncer tras recaudar 1 millón de dólares para sus hijos

«Me he sentido avergonzada y humillada de que la gente conozca la verdad», escribió en GoFundMe. «Pero los efectos físicos están empezando a tomar control, y ya no puedo ocultarlo más.»

Debido a que ya no podía trabajar, Erika Diarte-Carr pidió ayuda financiera: «Debido a que no he podido trabajar durante meses, no tengo ahorros ni ningún seguro de vida reservado para esta situación.

Si pudieran donar o compartir, cualquier cosa sería apreciada», dijo.

La campaña, que tenía un objetivo inicial de 5,000 dólares, rápidamente superó los 750,000 dólares gracias a la generosidad de personas alrededor del mundo, y al final recaudó más de 1 millón de dólares.