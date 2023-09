Erika Buenfil acepta la adicción que padece su hijo Nicolás

«Platiqué con él y no me hacía caso, pero a través de las plataformas o de TikTok, principalmente, hay otros jóvenes que empiezan a compartir lo que sucede después de algún tiempo.», indicó.

En esta ocasión, no dudó en exponer una de las situaciones que más la preocupan y que afecta directamente a su familia.

De acuerdo con las declaraciones, la ahora ‘influencer’ no dudó en abrir su corazón y expresar una de las situaciones que más le preocupaban.

«Le dije: ‘hazme caso, hazme caso’. Me llama por teléfono y me dice: ‘Mamá, acabo de subir un video en donde estoy diciendo que voy a dejar el vape'», confesó la actriz.

¿Qué padecimientos tuvo?

La conversación con Erika Buenfil reveló un lado más humano de la actriz, además de los desafíos que enfrentó en la lucha para dejar el cigarrillo electrónico.

«Primero empezó a tener su ansiedad, normal, por la ausencia, por la abstinencia.», confesó Buenfil hacia las cámaras de Ventaneando.

«Y luego tuvo un problema de gripa que no sabíamos y entonces yo tuve miedo de que me contagiara», declaró la estrella de Televisa.

«Pero obviamente no me contagió porque no era gripa, el cuerpo empieza a sacar todo esto. Tuvo tres días difíciles, con temperatura.», añadió.