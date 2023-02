Ante esta situación, los reporteros del programa de “Ventaneando”, encontraron al ex esposo de Legarreta en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Inmediatamente, cuestionaron al cantante y pidieron su opinión sobre lo acontecido con la madre de sus hijas y esto fue lo que respondió.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal, una decisión que no ha sido fácil y que nos tomamos hace más de cinco meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas”, reveló entre lágrimas la mexicana de 51 años de edad, frente a sus compañeros.

Erik Rubín rompe silencio. Este miércoles 22 de febrero la conductora mexicana Andrea Legarreta informó a través de un comunicado en sus redes sociales la separación entre ella y el ahora su ex esposo Erik Rubín. Cabe mencionar que ambas celebridades tenían más de 22 años casados, por lo que sorprendió la inesperada noticia.

"Mira, ya creo que está muy claro ahí lo que está en el comunicado y… ¿qué más te digo?, o sea, no hay nada más qué decir". Luego fue cuestionado sobre cómo tomaron la noticia sus hijas: "Muy bien, la verdad afortunadamente es algo que también hemos platicado con ellas desde hace ya tiempo, y entonces estamos tranquilos", dijo Rubín.

De acuerdo con el portal del Heraldo de México , Erik Rubín se dirigía junto a sus compañeros del 90’s Pop Tour a una gira en todo el país de México. Tras ser alcanzado por los reporteros quienes le pidieron su opinión sobre la separación, el cantante no quiso dar detalles al respecto.

No quiso dar más detalles

Al ex integrante de Timbiriche se le dijo cómo había reaccionado Andrea en su programa en donde entre lágrimas dijo: “Hemos vivido momentos maravillosos, hemos crecido, hemos aprendido mucho y superado momentos muy duros… como seguramente la mayoría de las parejas”.

"Está muy claro ahí lo que está en el texto es lo que es, no hay nada detrás, no hay nada oscuro, afortunadamente lo estamos llevando de una manera positiva, y por favor les pido que se pongan en nuestros zapatos y ya no quiero hablar más del tema porque es algo doloroso", así concluyó el cantante mexicano.