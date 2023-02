El exesposo de Andrea Legarreta rompe el silencio una vez más y aclara rumores

Ahora en un nuevo video que fue publicado a través de la cuenta oficial del programa matutino de Tv Azteca, ‘Venga La Alegría’, dentro de la plataforma de Instagram, muestran el momento en que Erik Rubín fue rodeado por la prensa al momento de llegar al aeropuerto de la Ciudad de México.

Dijo estar cansado de toda la polémica que se ha creado desde que se filtraron videos de él con su compañera Melissa y también con Apio Quijano en donde aparecen haciendo un ‘coqueteo’ en cada una de sus presentaciones, “Los tres hemos sido involucrados en estos dimes y diretes y me queda claro que esta es la sociedad en la que vivimos hoy y que pues en donde no hubo odio, donde no hubo pelea, donde no hubo drama pues hay que generarla”. Archivado como: Erik Rubín gustan mujeres.