Erik Rubín pone fin a rumores de infidelidad y sorprende con su respuesta

«¿Hay pruebas?, ¿Dónde están? Pues que salgan.», declaró Rubín con molestia ante las declaraciones del programa de espectáculos ‘Chisme No Like’.

«Nos casamos en un mes», destacó el cantante con ironía, tras contestar una de las preguntas que los reporteros no podían dejar atrás.

El intérprete de ‘Princesa Tibetana’, no dudó en abordar su supuesta relación con Mónica Noguera y sorprendió a los presentes con inesperada respuesta.

Esta declaración, que dejó a todos perplejos, puesto que no es la primera vez que Rubín se encuentra bajo el escándalo por supuestas infidelidades.

«Por eso yo les estoy diciendo: tengo un romance con Mónica Noguera, lo confieso, nos vamos a casar en un mes.», declaró el ex de Andrea Legarreta.

«Si digo una cosa, no es cierto y si digo la otra, tampoco es cierto.», expresó el cantante, dejando en claro su postura ante los rumores.

Mónica Noguera rompió el silencio

Mónica Noguera, quien también ha sido objeto de atención mediática debido a su presunta relación con Erik Rubín y decidió hablar al respecto.

Por medio del programa de Gustavo Adolfo Infante, la expresentadora de ‘De Primer Impacto’, habló al respecto sobre el rumor que surgió en ‘Chisme No Like’.

«No, claro que no. Ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto.», destacó la presentadora de televisión y citó Infobae.

«Erik es mi amigo, pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales», detalló Noguera ante la información que revolucionó en redes sociales.