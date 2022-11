De acuerdo con información de El Universal, fue su hija mayor, la periodista y conductora Verónica del Castillo, quien dejó atrás todas las especulaciones y aseguró que su padre ‘está en perfecto estado de salud’, y que de no ser así, no podría estar grabando su telrnovela.También, reveló que su papá es distraido y que ni él ni su madre esperaban que Kate llegara de imprevisto.

Eric del Castillo confiesa que padece una enfermedad incurable

En una entrevista que concedió a TVyNovelas a mediados del año pasado, y que retomó Milenio, el actor Eric del Castillo confesó que tenía un problema de visión, en particular, una afección en la mácula, parte de la retina responsable de que la visión sea clara: “Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer… No hay operación, nada qué hacer, pero nunca me voy a quedar ciego, jamás”.

Semanas atrás, sufrió una caida en casa de su hija Kate, la cual le provocó fracturas en la muñeca y brazo derechos, otra en el dedo gordo del brazo izquierdo y una herida en la ceja que debió ser cosida. Tuvo que ser hospitalizado de emergencia. A principios de este año, dijo que no se aplicaría la vacuna contra el coronavirus (Con información de El Universal, Quién.net y Milenio)