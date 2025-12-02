Gobierno de Trump vigilará envíos de dinero desde EE.UU. ¿Qué significa para los latinos?

El gobierno de Trump ordenó vigilar envío de dinero desde Estados Unidos.

Millones de familias latinoamericanas dependen de esos recursos.

Ahora las entidades que gestionan transferencias deben aplicar controles más estrictos.

La Administración Trump intensifica la supervisión sobre las transferencias internacionales de dinero, especialmente las asociadas a inmigrantes indocumentados.

La medida exige reportar transacciones sospechosas desde los $2.000 y forma parte de un esfuerzo más amplio del Departamento del Tesoro para frenar el movimiento de fondos ilícitos.

Este cambio plantea preguntas sobre el funcionamiento de las remesas y el impacto en los envíos regulares a sus familias en Latinoamérica.

Inmigrantes ilegales en la mira: Máximo control de remesas desde Estados Unidos

El primer eje de la nueva política es reforzar la vigilancia sobre el envío de dinero desde Estados Unidos, particularmente en operaciones realizadas por personas sin estatus migratorio legal.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta dirigida a empresas de servicios monetarios, como Western Union, MoneyGram y otras plataformas usadas para enviar dinero al extranjero.

Según la alerta, una transferencia de al menos $2.000 debe ser reportada si la empresa sospecha que está vinculada a violaciones de ley.

🚨 | ÚLTIMA HORA: Trump ha ordenado una alerta financiera nacional: las empresas de envío de dinero deberán reportar como “actividad sospechosa” toda transferencia transfronteriza superior a 2.000 USD realizada por inmigrantes ilegales. Según el Tesoro, la medida busca impedir… pic.twitter.com/BZjuSayXzn — News Day Mundo (@NewsDayMundo) November 28, 2025

La clasificación de FinCEN considera “productos de empleos ilegales” como actividad ilícita, lo que coloca bajo escrutinio las remesas enviadas por inmigrantes indocumentados, incluso cuando se trata de envíos destinados a sostener a sus familias.

El cambio no solo aumenta la supervisión, sino que también expone a las empresas a riesgos legales si no reportan movimientos sospechosos.

Esto obliga a remesadoras y bancos a aplicar protocolos más rigurosos y a verificar la información del remitente con mayor detalle.