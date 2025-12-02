Gobierno de Trump vigilará envíos de dinero desde EE.UU. ¿Qué significa para los latinos?
Publicado el 12/02/2025 a las 10:30
- El gobierno de Trump ordenó vigilar envío de dinero desde Estados Unidos.
- Millones de familias latinoamericanas dependen de esos recursos.
- Ahora las entidades que gestionan transferencias deben aplicar controles más estrictos.
La Administración Trump intensifica la supervisión sobre las transferencias internacionales de dinero, especialmente las asociadas a inmigrantes indocumentados.
La medida exige reportar transacciones sospechosas desde los $2.000 y forma parte de un esfuerzo más amplio del Departamento del Tesoro para frenar el movimiento de fondos ilícitos.
Este cambio plantea preguntas sobre el funcionamiento de las remesas y el impacto en los envíos regulares a sus familias en Latinoamérica.
Inmigrantes ilegales en la mira: Máximo control de remesas desde Estados Unidos
El primer eje de la nueva política es reforzar la vigilancia sobre el envío de dinero desde Estados Unidos, particularmente en operaciones realizadas por personas sin estatus migratorio legal.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta dirigida a empresas de servicios monetarios, como Western Union, MoneyGram y otras plataformas usadas para enviar dinero al extranjero.
Según la alerta, una transferencia de al menos $2.000 debe ser reportada si la empresa sospecha que está vinculada a violaciones de ley.
🚨 | ÚLTIMA HORA: Trump ha ordenado una alerta financiera nacional: las empresas de envío de dinero deberán reportar como “actividad sospechosa” toda transferencia transfronteriza superior a 2.000 USD realizada por inmigrantes ilegales.
Según el Tesoro, la medida busca impedir… pic.twitter.com/BZjuSayXzn
— News Day Mundo (@NewsDayMundo) November 28, 2025
La clasificación de FinCEN considera “productos de empleos ilegales” como actividad ilícita, lo que coloca bajo escrutinio las remesas enviadas por inmigrantes indocumentados, incluso cuando se trata de envíos destinados a sostener a sus familias.
El cambio no solo aumenta la supervisión, sino que también expone a las empresas a riesgos legales si no reportan movimientos sospechosos.
Esto obliga a remesadoras y bancos a aplicar protocolos más rigurosos y a verificar la información del remitente con mayor detalle.
Cómo opera el control de envío de dinero desde Estados Unidos
La implementación de un control de remesas más estricto busca detectar movimientos financieros relacionados con empleos no autorizados, fraude o actividades ilícitas.
Aunque el objetivo declarado es evitar que fondos ilegales ingresen o salgan del país, la medida no distingue entre altas sumas de origen dudoso y remesas familiares legítimas.
La notificación también responde a preocupaciones derivadas de casos reportados en medios, como el presunto uso de fondos de asistencia social de Minnesota que habrían sido enviados a Somalia y, en teoría, relacionados con grupos extremistas.
Aunque estos incidentes son excepcionales, sirvieron de argumento para promover una vigilancia más agresiva.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, instó a las empresas a cumplir estrictamente la ley para proteger al público y fortalecer los mecanismos de control dispuestos por la Orden Ejecutiva 14159.
Asimismo, el Tesoro adelantó que propondrá regulaciones para impedir que inmigrantes indocumentados reciban reembolsos fiscales, como porciones del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario Adicional por Hijos.
¿Cómo afectará esto a las remesas hacia Latinoamérica?
Para la mayoría de latinos con estatus legal, la medida no cambia los requisitos básicos, pero sí añade más pasos en el proceso:
- Verificaciones adicionales de identidad.
- Solicitudes más frecuentes de información sobre el origen de fondos.
- Posibles retrasos en transacciones mayores a $2.000.
El impacto psicológico también es importante: muchos remitentes, aun actuando legalmente, podrían sentir desconfianza o temor a ser investigados.
Esto podría llevar a cambios en los hábitos de envío, como dividir montos, usar distintos canales o espaciar las remesas.
Para inmigrantes indocumentados, la preocupación es mayor.
Aunque la mayoría envía dinero para cubrir necesidades básicas de sus familias, la vigilancia puede hacer que recurran a métodos informales, lo que aumenta su vulnerabilidad y reduce la seguridad del sistema financiero.
Del lado receptor, los países de Latinoamérica podrían experimentar alteraciones en el flujo anual de remesas.
En economías donde estos recursos representan un porcentaje importante del ingreso familiar, cualquier retraso del monto puede afectar:
- Pago de vivienda y servicios.
- Alimentación.
- Educación de hijos y dependientes.
- Emergencias médicas y gastos imprevistos.
Si los controles se intensifican, podría haber meses de menor circulación de dinero, generando presión en hogares que dependen de esos envíos para sobrevivir.
Qué dicen las autoridades
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la medida de forma tajante:
«El presidente Trump tiene razón: si estás aquí ilegalmente, no hay lugar para ti en nuestro sistema financiero. Los inmigrantes ilegales que utilizan nuestras instituciones financieras para mover sus fondos obtenidos ilícitamente son explotación, y esto terminará.»
.@POTUS @realDonaldTrump is right—if you’re here illegally, there’s no place for you in our financial system.
Illegal aliens that use our financial institutions to move their illicitly obtained funds is exploitation, and it will end.https://t.co/mIy7fFWWNw.
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) November 28, 2025
Su declaración deja claro que la nueva política se enfoca en cortar el acceso a mecanismos financieros formales para quienes carecen de estatus legal.
Qué viene ahora
A corto plazo, las empresas que hacen envío de dinero desde Estados Unidos ajustarán sus procesos para cumplir con FinCEN.
Es probable que aumente el número de reportes de actividad sospechosa y que las transferencias más altas sufran demoras.
A mediano plazo, el Tesoro podría publicar nuevas reglas que amplíen las responsabilidades tanto de usuarios como de empresas.
Mientras tanto, la comunidad latina deberá adaptarse a controles más estrictos y prepararse para posibles cambios en la forma de enviar dinero al extranjero.