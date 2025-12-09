“Los días de Maduro están contados”: Entrevista de Trump con Politico y la tensión en Venezuela

Trump afirma que “los días de Nicolás Maduro están contados” durante una entrevista con Politico.

Las declaraciones elevan tensiones y reavivan preguntas sobre posibles operaciones en Venezuela y contra el Cartel de los Soles.

Se esperan nuevas presiones diplomáticas y señales sobre el rumbo de la política estadounidense en la región.

El presidente Trump sostuvo, en conversación con Politico, que su administración considera nuevas acciones hacia el sur del continente, dejando abierta la posibilidad de movimientos militares en medio de tensiones crecientes.

Aunque evitó confirmar detalles, reforzó su posición crítica sobre el gobierno venezolano y las amenazas que, asegura, representan grupos criminales ligados al narcotráfico.

Sus comentarios desataron inquietudes en comunidades latinas y analistas que observan con atención los efectos de un posible giro en la estrategia estadounidense.

Entrevista de Trump y tensiones regionales

La entrevista de Trump publicada por Politico, realizada por la periodista Dasha Burns, colocó nuevamente en el centro del debate el futuro de la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

#AHORA | Presidente Trump en entrevista con POLITICO: “Los días de Maduro están contados”. pic.twitter.com/XoOpgDsrA2 — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) December 9, 2025

Burns cuestionó directamente al presidente sobre si su gobierno estaba considerando enviar tropas al país sudamericano, a lo que Trump respondió: “No hago comentarios al respecto… no quiero hablar contigo de estrategia militar”.

Durante la conversación, Trump reforzó su narrativa sobre el Cartel de los Soles, señalándolo como una amenaza directa para Estados Unidos.

Aseguró que Venezuela ha enviado “millones de personas”, incluyendo individuos provenientes de cárceles, traficantes y “señores de la droga”.

Incluso afirmó que “todas sus cárceles se han vaciado en los Estados Unidos de América”, mencionando cifras específicas como “11,888 asesinos”, sin ampliar detalles.

El presidente también destacó que el pueblo venezolano en EE.UU. le ha mostrado apoyo político, señalando que “votaron por mí con un 94%”. Además, adelantó que podría extender operaciones antidrogas hacia México y Colombia.

En materia comercial, comentó la baja de algunos aranceles como el café y los plátanos, aunque aumentaría otros para incentivar la producción local. “Todas las compañías automotrices están regresando”, expresó.